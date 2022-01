Kantsler Salm 300-miljonilisest laskemoonaostust: saame päris head diilid. Eriti naabritega võrreldes

Neljapäeval valitsuse poolt kinnitatud 380 miljoni euro suurusest rahasüstist laiapindsesse riigikaitsesse läheb 300 miljonit kaitseväe laskemoona varude täiendamisse. Kontekstiks: ühe lahingupäeva laskemoona maksumus on ca 80–100 miljonit eurot.

Kaitseministeeriumi plaan on kantsleri Kusti Salmi sõnul läheneda väga ettevõtlikult, teha seda nii kiiresti kui võimalik ning olla nii loov kui meie seadusandlus võimaldab. «Kahe kuu jooksul on kogusumma lepingutega kaetud ja tarnegraafikud on meil päevatäpsusega teada,» kinnitas Salm reedel Postimehele.