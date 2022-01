Ratas: koroonapasside kõrval on aeg kasutusele võtta ka kiirtestid

Ratas märkis ühismeedias, et ligi kaks aastat piiranguid on oluliselt mõjutanud inimeste majanduslikku heaolu ja vaimset tervist. «Olukorra leevendamiseks ja ühiskonna sidususe tagamiseks, oleks aeg luua eeldused kõigi inimeste osalemiseks töö- ja eraelus. Selle tagamiseks leian, et on aeg võtta kasutusele kiirtestid koroonapasside kõrval,» selgitas ta.

«Keerulistel aegadel vajame ühtehoidmist. Ühelt poolt on see oluline ühiskonnale laiemalt, et keegi ei tunneks ennast kõrvale jäetuna. Teisalt mängib ühiskonna sidususe juures olulist rolli perekond ja seepärast on oluline, et kōik selle liikmed - olgu nad vaktsineeritud või mitte -, saaksid koos aega veeta,» usub Ratas. Seetõttu peaks tema hinnangul võimaldama inimestele loomulikku igapäevast elu, kus näiteks perekond, kuhu kuulub nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata vanem, saaksid üheskoos minna lastega teatrisse või kohvikusse. «Meie ühiskonnas on palju peresid, kes seda väga ootavad,» nentis ta.