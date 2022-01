Talibani ja kodanikuühiskonna liikmete kõnelused algasid positiivselt

Esimese kohtumise keskne teema on inimõigused.

«See oli positiivne niiöelda jäämurdekohtumine,» ütles feministlik aktivist Jamila Afghani uudisteagentuurile AFP.

«Taliban näitas üles head tahet. Nad kuulasid kannatlikult ja vastasid enamikule meie muredest. Vaatame nüüd nende sõnade põhjal, et millised on nende teod,» sõna Afghani.

Delegatsioon eesotsas välisminister Amir Khan Muttaqiga pühendas kolmepäevase visiidi esimese päeva kõnelustele naiste õiguste aktivistide ja inimõiguskaitsjatega nii Afganistanist kui afgaani diasporaast.

Praegu Norras elav endine Afganistani naisminister Nargis Nehan ütles sellest hoolimata, et on keeldunud kõnelustel osalemast. Naise sõnul kardab ta, et kõnelused tugevdavad Talibani ka siis, kui Taliban ei muutu kuidagi.

«Mis garanteerib, et seekord nad oma lubadusi peavad. Selle kohta ei ole mingeid tagatisi» küsis Nargis Nehan.

Talibani kultuuri- ja infoministri asetäitja vahendas kõneluste eel Twitteris sõnumit Muttaqilt, kes avaldas lootust, et sellest tuleb «hea reis täis saavutusi», ja tänas Norrat, millest loodetavasti saab «juurdepääs positiivsetele suhetele Euroopaga».

Lääne diplomaatidega kohtutakse esmaspäeval ja teisipäeval.

Tegemist on Talibani esimese visiidiga Euroopasse pärast võimu haaramist Afganistanis augustis. Talibani esindajad on käinud visiitidel Venemaal, Iraanis, Kataris, Pakistanis, Hiinas ja Türkmenistanis.

Muttaqi püüab kõnelustega ilmselt saavutada, et ligi 10 miljardit dollarit, mis USA ja teised lääneriigid on külmutanud, Afganistanis valitsevat kohutavat humanitaarkriisi arvestades Talibanile kättesaadavaks tehakse.

Uus valitsus on saanud ÜRO abiga pisut raha impordi, seal hulgas elektri eest tasumiseks, maailmaorganisatsioon hoiatab aga, et miljon Afganistani last on näljas ja enamik riigi 38 inimesest elab allpool vaesuspiiri.

Norra välisministeeriumi teatel kohtub Talibani delegatsioon ka Norras elavate afgaanidega.

«Norra jätkab dialoogi Talibaniga edendamaks inimõigusi, naiste osalemist ühiskonnas ning tõhustamaks afgaani rahva toetuseks humanitaar- ja majanduspingutusi Afganistanis,» ütles välisministeerium avalduses.

USA delegatsioon, mida juhib Afganistani eriesindaja Tom West, tahab arutada «kõiki esindava poliitilise süsteemi loomist, vastuseid kiireloomulistele humanitaar- ja majanduskriisidele, julgeoleku- ja terroritõrjemuresid ning inimõigusi, iseäranis tüdrukute ja naiste haridust», öeldi välisministeeriumi avalduses.

Norra välisminister Anniken Huitfeldt rõhutas reedel, et «need kohtumised ei tähenda Talibani seadustamist ega tunnustamist».