Sotsiaalministeeriumi uueks asekantsleriks saab Hanna Vseviov

Hanna Vseviov on sotsiaalministeeriumis töötanud alates 2010. aastast, ta omandas 2012. aastal kiitusega sotsiaalteaduste magistrikraadi ja õpib praegu demograafia doktorantuuris. Kuni 2021. aastani oli Vseviov ka Euroopa Nõukogu Laste õiguste juhtivkomitee büroo liige.

«On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele,» ütles Vseviov.