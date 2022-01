Venemaa on Ukraina piiridele kogunud üle 100 000 sõduri. Hoolimata sellest, kas Venemaa lõpuks Ukrainasse tungib või mitte, soovib Kallas, et NATO suurendaks enda kohalolu allianssi idapiiril.

Ta vihjas, et ka ameeriklased võiksid oma väeüksused Baltiumi tuua. «Suurim heidutus on see, kui sul on suured sõbrad. Kui sind koolis kiusatakse, siis kiusaja ei kiusa sind enam, kui sul on suured ja tugevad sõbrad. Sama kehtib ka heidutuse kohta. Suurim heidutus Venemaale on Ameerika lipp,» sõnas ta.