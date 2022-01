GRAAFIK ⟩ Rahvaloenduse e-küsitlusel koguti ligi 600 000 eestimaalase vastused

Statistikaameti peadirektor Urmet Lee tänab kõiki, kes leidsid hetke täita rahvaloenduse lühikest e-ankeeti. «Vastamine ei olnud kõigile kohustuslik ja seda enam teeb rõõmu, et inimesed niivõrd keerulisel ajal palvele reageerisid ning sellega rahvaloenduse õnnestumisse olulise panuse andsid,» lisas Lee.

Kõige enam panustasid inimesed Tartu linnas ja Harjumaal, kus e-ankeedi täitis 49 protsenti vähemalt 15-aastastest elanikest. Samuti näitavad esialgsed andmed, et aktiivsed vastajad olid 40–65-aastased naised, passiivsemad aga noored mehed.

Statistikaameti peadirektor rõhutas, et olenemata e-ankeedi täitmisest saavad loendatud siiski kõik Eesti inimesed. «Need, kes ei jõudnud või ei saanud küsimustikule vastata, ei pea muretsema, sest registriandmete alusel loendame üle kõik Eesti elanikud. Teatavasti eelnes e-küsimustiku täitmisele registrite korrastamise üleskutse,» kirjeldas ta. Lisaks on kümme aastat tehtud pidevat tööd registrite parendamise nimel ja seega on tänaseks meie registrid piisavalt kvaliteetsed.