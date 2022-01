Eestlased koolitavad end USAs tuumaenergia teemal

USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff kiitis Eesti initsiatiivi FIRST programmiga liituda: «Me tervitame Eesti püüdlikkust liikuda energiatootmises süsinikumahukate allikate kasutamise põlvkonnalt edasi ning kindlustada riigis energiaalane sõltumatus. FIRST programm pakub mitmekülgset ekspertiisi USA valitsuselt, teadlastelt, riiklikest laboritest ning tootjatelt, et aidata Eesti ametnikel teha otsuseid tuumaenergia valdkonnas viisil, mis ühtiks kõrgeimate rahvusvaheliste tuumajulgeoleku standarditega, turvalisusega, ohutusega ning tuumaainete leviku tõkestamisega. See on oluline otsus ja toetame Eesti kõikide elujõuliste energiatootmise võimaluste kaalumist väga hoolikat.»