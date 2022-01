Haubitsad ootel: Eesti ootab endiselt Saksamaa luba

Postimees kirjutas täna, et peaminister Kaja Kallas (RE) kutsus intervjuus Financial Timesile Ameerika Ühendriike üles suurendama kohalolu Balti riikides. Venemaa on Ukraina piiridele kogunud üle 100 000 sõduri. Hoolimata sellest, kas Venemaa lõpuks Ukrainasse tungib või mitte, soovib Kallas, et NATO suurendaks enda kohalolu allianssi idapiiril.