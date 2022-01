Tellijale

«Meil on haiglates üle 300 Covid-19-positiivse. Seda on liiga palju, et piiranguid kergekäeliselt leevendada,» rääkis Postimehele terviseameti kommunikatsiooninõunik Kirsi Pruudel. Ameti läinudnädalase prognoosi järgi, kui koroonasse haigestumine kasvab samas tempos nagu seni, näeme me kuu lõpus kuni 6000 nakatumist päevas. «Paratamatult on oodata ka haiglaravi vajaduse kasvamist,» lisas Pruudel.

Küsimusele, kas Eestil on testivõimekust piisavalt, et saaksime teada ka 15 000 koroonapositiivsest, vastas avaliku testimise koordinaator Tõnis Allik, et hetkel teostatakse päevas juba üle 10 000 SARS-CoV-2 PCR-uuringu, mida on kaks korda rohkem kui varasemal kõrgperioodil.

«Oleme teadlikult valmistunud ja igapäevaselt olukorda jälgides valmistume nii kõikide proovivõtu partneritega üle Eesti kui ja ka Synlabi laboris on sisse seatud protsessid vastaval määral, et meil oleks võimekus testida ka suuremaid mahte,» kinnitas Allik. Ta lisas, et arvestades hetkeseisu, annavad peaaegu pooled saatekirjaga proovi andvad inimesed koroonaviiruse esinemisele positiivse vastuse, seega kriitilist kasvuressurssi on.