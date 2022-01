Eesti lühiuudised

Ministeerium ostab koolidele esialgu juurde miljon kiirtesti

Haridus- ja teadusministeerium teatas reedel, et soovitab jätkata ka sel nädalal õpilaste ja töötajate kiirtestmist. Ministeeriumi andmetel pidi enamikus koolides teste jaguma. Ent nüüd ostab ministeerium kiirteste juurde. «Oleme [tarnijaga] lepingut pikendanud orienteerivalt ühe miljoni täiendava testi ostuks, et katta testimiseks kuluvad täiendavad testid loodetavasti kuni hetkel Riigi Tugiteenuste Keskuse läbiviidava hanke raames saabuvate kiirtestideni,» sõnas ministeeriumi kriisijuht Rain Sannik. Ministeerium saatis eile kõigile üldharidus- ja kutsekoolidele lisaküsitluse, mille abil selgitatakse välja puuduolevate testide arv. Nende andmete põhjal on koolidel, kellel on testivarud otsas, võimalik saada lähiajal vajaminevad kiirtestid. PM