Rannaäärse maa omanike analüüs näitas, et kui veekogude kaldaid täis ehitada lubav seaduseelnõu peaks 25. jaanuaril riigikogus esimese lugemise läbima, siis pole see maainimeste ega isegi riigikogulaste endi, vaid mõjukate kinnisvaraärimeeste, sh erakondade rahastajate huvides, kes on alustanud ehituskeeluvööndis kinnisvara kokkuostmist.