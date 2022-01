Elron lihtsustas rongis pileti eest tasumise võimalusi

Piletimasinat ei saa kasutada juhul, kui tegemist on kaardiga, mis on ühtlasi ka ISIC õpilaspilet. ISIC kaartidel on Ühiskaardi funktsionaalsus, mille alusel saavad näiteks tallinlased tasuta sõita. Kuna süsteem ei tea, kas konkreetsel juhul peaks kaarti käsitlema pangakaardi või Ühiskaardina, siis on pangakaardi maksed nende kaartide puhul piletimasinas välja lülitatud. Sama on tehtud näiteks Tallinna linnatranspordis. ISIC pangakaardi omanikud saavad pileti soetada klienditeenindajalt.