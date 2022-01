Kolmapäeva öösel tuleb kuni 15 kraadi külma

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Öö hakul puhub loode- ja põhjatuul 5-9 m/s, pärast keskööd nõrgeneb läänekaare tuul 1-7 m/s, hommikul läheb edelatuul saartel ja looderannikul tugevamaks. Külma on 6-12, kohati kuni 15 kraadi, saartel ja läänerannikul kõigub aga temperatuur 0 ja -5 kraadi vahel.