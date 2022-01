Nõukoja otsust selgitades tõdes Maimets, et tegelikult tuleb meditsiinimurede ja ettevõtluse vahel otsida tasakaalupunkti. «Meditsiinisüsteemi mured on selles, et nakatumine tõuseb suure hooga ning täpselt ei ole teada, kus on selle tipp,» märkis ta, lisades, et praegu on ülekoormatud nii perearstid ja –õed, kiirabi ning EMO-d.