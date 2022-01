Prantsusmaa kinnitas NATO raames vankumatut toetust Balti riikidele

Parly märkis, et NATO heidutushoiaku tugevdamine Eestis on Prantsusmaa jaoks prioriteetne pikaajaline panus kollektiivkaitsesse.

Kaitseministrid arutasid olukorda Malis ning nentisid, et kuigi Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) sanktsioonid on juba Malile mõju avaldanud, on terrorismivastases võitluses vaja ka edaspidi hoida liitlaste ühtset hoiakut ja teha tihedat koostööd edasiste sammude nimel.