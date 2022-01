Maardulasi pahandab linnapea suur palgatõus ja kerkiv lasteaia kohatasu

Maardu linnapea Vladimir Arhipov lausus Postimehele, et kui volikogu nii otsustas, tuleb sellega ka nõustuda. Ta selgitas palgatõusu vajadust: «Üks põhjus on see, et eelmine palk 3140 jääb ette teiste ametnike palgatõusule – me ei leia näiteks 2500 euro eest insenerigi. See lihtsalt jäi ette ja selline see otsus tuli.»