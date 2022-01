Eesti lühiuudised

Eesti tõusis korruptsioonitaju indeksis

Transparency International avaldas eile 2021. aasta korruptsioonitaju indeksi, mille järgi kaotas Eesti eelmise aastaga võrreldes punkti, jagades nüüd 74 punktiga 13.–17. kohta Kanada, Islandi, Iirimaa ja Austriaga. «Oleme seekord huvitavas olukorras, kus oleme näiliselt edetabelis tõusnud, kuid punkte on vähem. Seega on meie koht paranenud, sest teiste riikide tulemused on halvenenud, mis pole meie jaoks korruptsiooni tõrjumise võimekuse mõttes mingit pidi võit,» kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus. Korruptsioonitaju indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitika kujundamises, nii nagu seda tajuvad väliseksperdid ja äriringkonnad. Tulemused esitatakse skaalal nullist sajani, kus null on kõrge ning sada madal korruptsioonitase. PM