Pealinn koole ühisele distantsõppele ei saada

Kõlvart eelistab viiruse ohjamisel koolides endise distantsõppe korra jätkumist, millega on igas koolis rakendatud enda süsteem. «Tsentraliseeritud lähenemine ei oleks ka väga õige, sest see tekitaks praegu täiendatavat segadust,» märkis ta.

Meeri sõnul loodetakse, et üleüldise distantsõppe rakendamist ei ole täiendavalt vaja rakendada. «Ma loodan, et me suudame seda vältida,» lisas Kõlvart.