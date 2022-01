Mustamäe riigigümnaasiumile pannakse täna nurgakivi

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) allkirjastas mullu suvel Mustamäe riigigümnaasiumi õppehoone ehituslepingu OÜ Astlanda Ehitusega; lepingu maksumus on ligi 13 miljonit eurot ning koolihoone valmib plaanide järgi selle aasta lõpuks.

Arhitekt Must ideekavandi «Kuppelmaastik» järgi Akadeemia tee 25 kinnistule ehitatavas koolihoones on mugavalt ruumi 1080 õpilasele ja 120 õpetajale. Hoone suletud netopind on 8066 ruutmeetrit ning tegemist on liginullenergia ehk A-energiaklassi hoonega.