Tallinn koole tsentraalselt koduõppele ei suuna

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on olukord murettekitav ja keeruline. «Kui vaadata numbritele otsa, siis alates laste koolivaheajalt naasmisest on nakatunute arv märgatavalt tõusnud ja seda nii õpilaste kui ka õpetajate seas. Ja just see viimane valmistab kõige rohkem probleeme koolijuhtidele, sest kui nakatunud õpetajaid on juba üheksa või kümme, siis on küsimus, kuidas neid asendada,» rääkis Belobrovtsev.

Tema sõnul on viimastel nädalatel paljud koolid kehtesanud osalist distantsõpet. «Kui veel novembris rääkisime sellest, et viirus on kõrgem teatud vanuserühmades, siis nüüd on põhimõtteliselt kõik vanusegrupid punases,» ütles abilnnapea.

Möödunud nädala oli nakatunud õpilasi üle 1700 ja õpetajaid oli üle 170. Sellel nädalal on nakatunud õpetajate arv kasvanud juba üle 200 ja ka õpilaste osas on näha, et nädala lõpus on nakatunud rohkem kui nädal varem.

«Teisipäevasel kohtumisel koolijuhtidega otsustasime, et koolid saavad ise valida tegutsemissuuna ehk tsentraalselt distantsõpet kehtestama ei hakka,» ütles Belobrovtsev.

Ta lisas, et kui eelmine kord otsustas linnavõim koolid korraga koduõppele saata, siis tuli sellele valitsuse poolt palju kriitikat, kuidi linnavõimu enda hinnangul oli see otsus edukas. «Seekord me seda siis ei tee ja selleks oleks ka juba liiga hilja."»