Karise majandusnõunikuna alustab tööd Kaspar Oja

«Eesti majandusareng on eriline, sest sarnasel elatustasemel olevate riikide majanduskasv on harilikult palju väiksem kui meil. Eestit on seni aidanud 1990. aastatel valitud suund majandusvabadusele ja meie tehnoloogiaettevõtete edu,» rääkis Oja.