Lasnamäel katsetati isejuhtivat bussi

«Kaasaegses linnaruumis peab rakendama uusi ja innovatiivseid lahendusi ning isejuhtiv buss on hea näide uue tehnoloogia jõudmisest tänavatele. Selleks, et saaksime rohkem infot isejuhtiva bussi kasutamise võimaluste kohta Lasnamäel, alustasime selle testimisega. Peab mainima, et kuigi buss on isejuhtiv, siis bussi sees on alati turvaisik, kes jälgib iga manöövri ohutust ning vajadusel sekkub,» ütles Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.