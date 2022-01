Kõrvalteed on kohati väga libedad

Pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed erinevad: Pärnu-Rakvere joonest lääne pool sajab paiguti kerget lund või lörtsi ning teed on kohati kaetud lörtsikihiga, mujal on teed valdavalt soolaniisked. Kõrvalmaanteed ja kruusakattega teed on paiguti väga libedad. Teetemperatuur on miinuspoolel, õhutemperatuur lääne pool 0 kraadi juures ja mujal miinuses. Teedel on libeduse oht!