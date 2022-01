Tiibeti kirjanik, endine Hiina Rahvavabariigi poliitvang saabus Eestisse

Täna saabus Eestisse Tiibeti kirjanik, filmimees, endine (Hiina Rahvavabariigi) poliitvang ja rahvusvaheliselt tuntud dokumentaalfilmi Leaving Fear Behind autor hr. Dhondup Wangchen. Filmimees on ringreisil Euroopas, et mõjutada Rahvusvahelist Olümpiakomiteed jätma ära 2022. aasta Pekingi Olümpiamänge, kuna Hiina Rahvavabariik kiusab vähemusrahvusi ning teisitimõtlejaid.