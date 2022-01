Koroonalaine rullib üle Tallinna koolide

Tellijale

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi (KE) sõnul on olukord muret tekitav ja keeruline. «Kui vaadata numbritele otsa, siis alates laste koolivaheajalt naasmisest on nakatunute arv märgatavalt tõusnud ja seda nii õpilaste kui ka õpetajate seas. Ja just see viimane valmistab kõige rohkem probleeme koolijuhtidele, sest kui nakatunud õpetajaid on juba üheksa või kümme, siis on küsimus, kuidas neid asendada,» rääkis Belobrovtsev.

Tema andmetel on viimastel nädalatel paljud koolid kehtestanud osalise distantsõppe. «Kui veel novembris rääkisime sellest, et viirusega nakatumine on kõrgem teatud vanuserühmades, siis nüüd on põhimõtteliselt kõik vanusegrupid punases,» ütles abilinnapea.

Möödunud nädalal oli nakatunud õpilasi üle 1700 ja õpetajaid üle 170. Sel nädalal on nakatunud õpetajate arv kasvanud juba üle 200 ja ka õpilaste puhul on näha, et nädala lõpus on nakatunud rohkem kui nädal varem.