Neli erakonda on toetuse võrdsustanud

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog rääkis, et sellist olukorda, et neli erakonda oleksid suhteliselt võrdsel positsioonil, pole kunagi varem juhtunud. Peaministripartei Reformierakond on langenud küll neljandale kohale, kuid Voogi arvates on see tinglik, kuna vahed on väikesed. «Sisuliselt on ükskõik kas oled neljas, kolmas või teine,» sõnas Voog.