Riisalu: vahet pole, kas oled Tallinnas või Lääne-Nigulas, raha on ikka vähe

Aivar Riisalu sõnul juhib ta omavalitsust, mis on kokku pandud kaheksast väga eripalgelisest piirkonnast. «Eks riik pani piire tõmmates inimesed Exceli tabelisse ja ütles, et teie peate nüüd olema üks ühtne ja ühetaoliselt mõtlev kohalik omavalitsus,» ironiseeris Riisalu.

Ta lausus, et selgelt torkab silma kogukondade omavaheliste huvide põrkumine, mistõttu on kokkuleppele jõudmine keeruline. Riisalu lisas, et selleks, et luua eripalgelistest piirkondadest ühtne meeskond, pani ta kokku vallavalitsuse, kus osavallavanemad ehk piirkondade juhtfiguurid on vallavalitsuse liikmetena laua taga.