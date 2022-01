Eesti lühiuudised

Riigikogu võttis menetlusse kliimapaketi eelnõu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti eile menetlusse 23 riigikogulase eelnõu kliimapaketi «Eesmärk 55» läbirääkimiste seisukohtadest. «Arvestades küsimuse määratult suurt mõju, on oluline, et just riigikogu avalduse tasemel antakse poliitiline käsitlus, millistest põhimõtetest lähtudes Eesti Vabariik läbirääkimistel oma positsioone nimetatud ettepaneku suhtes käsitleb. Valitsuse positsioonidele mandaadi andmine ELi asjade komisjoni tasemel pole piisav,» seisab eelnõu tekstis. PM

Raudteedel tõuseb kiirus kuni 160 km/h

Eile sai valitsuses kinnituse raudtee arendamise kava 2028. aastani, mis näeb ette ligi 900 miljoni euro eest investeeringuid, et elektrifitseerida olemasolev raudtee ning tõsta Tartu, Narva, Viljandi ja Haapsalu suunal kiirust kuni 160 km/h. 2024. aasta lõpuks jõuab Eestisse veel kuus uut mugavamat rongi, millega teenindada rohkem reisijaid. Samuti on võimalik kasutada optsiooni, et soetada kümme lisarongi. «Moderniseerimisfondist on kümne lisarongi ostuks 90 miljonit eurot olemas, mis katab kogu lisarongide kulu,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE). PM