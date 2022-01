Hondurases vannutati ametisse esimene naissoost president

Hondurase riigivõlg on umbes 17 miljardit dollarit.

«Kaksteist aastat võitlust, 12 aastat vastupanu. Täna saab alustab tööd rahva valitsus,» ütles Castro, kes on endise presidendi Manuel Zelaya abikaasa. Zelaya kukutati võimult 2009. aastal.

«Honduras on tõsises kriisis, iseäranis sotsiaalkriisis. Elutingimused on märkimisväärselt alla käinud,» ütles Hondurase Riikliku Ülikooli sotsioloog Eugenio Sosa. Kriisi kõige vahetumaks ilminguks on Sosa sõnul perekondade massiline lahkumine Ühendriikidesse.