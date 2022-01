Jaapanis ründas mees meditsiinitöötajaid

Uudisteagentuuri Jiji andmetel võttis ründaja teise 44-aastase meediku pantvangi. Vastasseis kestis veel varjastel hommikutundidel. Võimud soovitasid inimestel piirkonda vältida. Politsei oli tulistajaga terve öö telefoni teel rääkinud, et veenda teda pantvangi vabastama.

Rahvusringhääling NHK teatas hommikul lõpuks, et mees on vahistatud ja teda süüdistatakse mõrvakatses. Viimastel andmetel on pantvangis olnud meedik kriitilises seisundis.