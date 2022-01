Möödub 20 aastat ID-kaardi käivitamisest

«See on väärtus, mida võtame täna loomuliku elu osana. Peale kasvavad uued põlvkonnad, kes õnneks ei ole pidanud kogema bürokraatiat ja ebamugavusi, mis eelnesid digiajastule. Oleme ainuke riik maailmas, kus on kasutusel riigi poolt garanteeritud ja turvatud digitaalne identiteet, teenuste kasutamise harjumus ning kõrge usaldus, tänu millele saame näiteks alates 2005. aastast viia läbi e-hääletamist,» lisas Erlich.

«Eesti inimesed sõltuvad digitaalsetest teenustest ning on väga oluline, et mugavuse kõrval teaksime, et on ka ohud. 2017. aastal ID-kaardi kiibilt avastatud turvanõrkuse lahendamine ja kaartide uuendamisega kaasnenud ebamugavused andsid meile korraliku õppetunni ning tõid esile selge vajaduse alternatiivide järgi. Kui ühe vahendiga midagi juhtub, saab teise kasutusele võtta. Seetõttu on täna mobiil-ID kasutajate hulk alates 2017. aastast suurenenud poole ja Smart-ID kasutajate hulk kasvanud lausa kolmekordseks,» lisas Erlich.