Varro Vooglaid teatas eelmisel nädalal saates «Lobjakas vs Vooglaid», et tema hinnangul on siinsed NATO väed Eestile ohtlikumad kui see, mida me võiksime Venemaalt karta. Samasugust juttu räägitakse ka Vene propagandakanalites. Vooglaid aga kinnitab, et ta isegi ei jälgi Vene meediat.