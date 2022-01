Soome hakkab testima kolme riigi ühisprogrammi raames hangitavaid soomukeid

Eelseeria kätkeb kolme soomustransportööri ning sisaldab ka sellega seotud varustust ning soomukite kasutamise ja hoolduse koolitust. Hanke kogumaksumus ilma käibemaksuta on ligi 3,9 miljonit eurot.

2021. aasta augusti lõpus allkirjastatud eellepingu kohaselt võtavad Soome kaitsejõud seeriatootmise-eelsed soomukid kasutusse enne lõpliku seeriatootmise tellimust. Soomukid läbivad Soome maaväes testimise, mille käigus määratakse kindlaks seeriatootmisele mineva soomustransportööri vajalik varustus. Soome kaitsejõudude eesmärk on alustada seeriahankega 2023. aastal.

Soome kaitsejõudude esindaja kolonelleitnant Riku Rantakari sõnul on 6x6 soomukite ühisprogramm edenenud hästi ja selle raames on rahvusvaheline koostöö sujunud ladusalt.

«Nüüd, mil meeskonnatranspordiks sobiv soomukivariant on valmis, on hea meel selle üle, et esimesed masinad saavad maaväes testimisele minna. Uus soomuk parandab oluliselt vägede liikuvust ning soomuki ergonoomiline disain tõstab ka meeskonna mugavust,» märkis Rantakari.