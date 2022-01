Kohalike omavalitsuste IT-teenused ei suuda e-riigiga sammu pidada

«Eesti elanike jaoks ei ole vahet, kas tegemist on riigi või kohaliku omavalitsuse teenusega. KOV teenused peavad olema samal tasemel riigi e-teenustega,» leiab Eesti linnade ja valdade liidu (ELVL) asedirektor Jan Trei. Tema sõnul võiks liidu ülesanne koordineerimida ja nõustada KOVe nii küberturvalisuse kui ka muudel teemadel.

Ligi poole aasta jooksul viidi kohalike omavalitsuste, liidu spetsialistide ja ministeeriumite esindajatega läbi intervjuud, veebiküsitlused ning arutelud ja kaardistati teenused, mida oleks vaja keskselt pakkuda. Nende teenuste hulgas on omavalitsuste IKT valdkonna koordineerimine ja nõustamine, omavalitsustele ühiste infosüsteemide pakkumine, IKT ühishanked ja küberturvalisus.

«ELVL on kaitsnud edukalt KOVide huve riigieelarve läbirääkimistel riigiga, kuid on oluline, et liit seisaks veel jõulisemalt omavalitsuste IKT huvide ja vajaduste riiklikul tasandil,» ütles Saaremaa vallavalitsuse infotehnoloogiateenistuse juht Anu Tanila.