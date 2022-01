«Kes teab, mis tulevik toob ja mis rollides me siin saalis veel kunagi kohtuda võiksime,» ütles Kersti Kaljulaidi riigikogu saalis mullu oktoobris lahkumiskõnes. FOTO: Sander Ilvest

Kuigi Kersti Kaljulaid näitas presidendina välja, et Eesti sisepoliitika läheb talle korda, ja olgugi et teda võib pidada president Lennart Meri järel kõige aktiivsemalt sisepoliitikasse sekkunud riigipeaks, tekitab nii mitmeski erakonnapoliitikus küsimust, kui mõistlik on presidendiametit pidanul astuda nende sekka.