Kallas ütles AFP-le, et on pidanud kõnelusi NATO kohalolu suurendamise üle Eestis heidutusena.

Venemaa kasutab Nõukogude Liidu metoodikat, esinedes ultimaatumitega, lootes sellega saada Läänelt järeleandmisi, nentis peaminister. «See on midagi, mille suhtes me peaksime kindlasti väga ettevaatlikud olema, et me ei tuleks Venemaale vastu ega pakuks neile midagi, mida neil varem polnud,» ütles ta intervjuus.