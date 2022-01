Disney üritab teha «Lumivalgekese ja seitsme pöialpoisi» loost uut ekraniseeringut ning on saanud selle eest vastu päid ja jalgu kuulsalt väiksekasvuliselt näitlejalt Peter Dinklage’ilt .

Disney on oma filmiversiooni peategelaseks nimetanud Rachel Zegleri ja kurjaks võõrasemaks Gal Gadot’. Dinklage lasi oma pahameelel kõlada Marc Maroni taskuhäälingus «WTF», kus leidis, et on äärmiselt silmakirjalik panna peaossa latiinost näitleja ning endiselt ümbritseda naine pöialpoistega.