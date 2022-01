Pirita linnaosavanem: veelindude toitmine on neile eluohtlik

«Lõppeval nädalal andis Pirita ranna hooldaja teada, et on rannajoonelt kokku korjanud mitme kajaka ja kolme luige korjused. Lindude hukkumise põhjus võib olla selles, et inimesed on linde innukalt toitnud ning sulelistel on tekkinud ülesöömise tagajärjel surmavad tüsistused,» ütles Liinat.