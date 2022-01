Tallinnas tähistatakse homme veetiigri aasta saabumist

Hiina uusaasta on püha, mis tähistab uue aasta algust Hiina traditsioonilise kalendri järgi. Hiina uusaasta on liikuv püha, mis algab 21. jaanuari ja 20. veebruari vahel ilmuva noorkuuga. Hiinas vältavad uusaasta pidustused kaks nädalat. Aja jooksul on välja kujunenud igaks päevaks kindlad traditsioonid ja käitumistavad mida hiinlased uusaasta saabumise puhul järgivad. Tavade hulka kuulub põhjalik kodu suurpuhastus, esivanemate külastamine, akende kaunistamine punaste paberkujukeste ja õnnesoovi salmidega, raha kinkimine punastes ümbrikes, pelmeenide söömine jne.