Eesti ja Soome vahel käis ebaseaduslik jäätmevedu

Keskkonnaameti uurimisosakonna juht Rocco Ots rõhutas, et ebaseaduslik jäätmevedu ohustab nii looduskeskkonda kui ka inimeste tervist. «Naftasaaduseid sisaldavad jäätmed on vale käitlemise ja ebasobiva tehnoloogia korral otsene keskkonnarisk. Ka peeneks purustatud teadmata päritoluga jäätmeid pole võimalik tagantjärgi sortida ega veenduda, et need ei sisalda ohtlikke aineid. Selle pärast on jäätmete käitlemiseks ja veoks seatud kindlad nõuded ning nende rikkumisel võivad olla tõsised tagajärjed,» selgitas Ots.