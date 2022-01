GALERII ⟩ Esitleti nimekogumikku enne 1940. aastat represseeritud eestlastest

NSV Liidu riikliku terrori soome-ugri ohvrinimekirja raamatusarja toimetaja Vladimir Abramovi sõnul on selliste raamatute väljaandmine muutunud Venemaal aasta-aastalt aina keerulisemaks.

«Selles valguses on eestlastele pühendatud raamatute väljaandmine mitte ainult austusavaldus riikliku terrori süütutele ohvritele ja 2015. aastal lahkunud Nikolai Antonovi suure töö teostus, vaid ka vastulause neile, kelle arvates on ebaseaduslike repressioonide toimepanemine lubatud, ent sellest rääkimine ja kirjutamine keelatud,» ütles professor Abramov.

Sarja seitsmes väljaanne sisaldab 8517 represseeritud eestlase andmeid vene keeles, aga ka toimetaja eessõna ja Eli Pilve artiklit «Eestlased Venemaal ja Suur terror» eesti ja vene keeles. Raamatut on võimalik tellida Eesti Mälu Instituudilt.

«Instituudil on au toetada eestlastele pühendatud kaheköitelise kogumiku väljaandmist. Kaks aatelist Vene soomeugrilast – koostaja Antonov ja toimetaja Abramov – on aidanud taastada tuhandete kommunismiohvrite väärikuse. Loodetavasti on sellest kogumikust kasu edasises teadustöös, aga ka perelugude uurimisel,» sõnas Metlev.