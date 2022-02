Lumetormis töötanud sahajuht: seiklejad võiksid sellise ilmaga koju jääda

Töömehed nõustusid, et pea kaks ööpäeva väldanud tuisk ei olnud midagi ekstreemset, vaid nõudis lihtsalt tavapärasest rohkem tööd. Põlvamaal Kanepi valla teedel lund lükkanud Renaldo Mark tõdes, et Lõuna-Eestis ollakse maha sadanud lume koristamisega harjunud. «Meil on seda lumega seotud tööd olnud alati kõvasti.»