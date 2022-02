Mehhikos tapeti neljas ajakirjanik viimase kuu jooksul

Kohaliku uudistekülje Monitor Michoacán juhataja Armando Linares kinnitas, et Zitacuaro linnas lasti maha nende ajakirjanik Roberto Toledo.

Michoacani osariigiprokuratuuri eestkõneleja koheselt informatsiooni ei kommenteerinud, kuid kinnitas, et juhtunut uuritakse.

Linares ütles, et nende uudistekülge on ähvardatud valitsuse korruptsioonist teatamise eest.

«Meie meeskond on kannatanud nädalaid ja kuid kestnud tapmisähvardusi. Me teame, kust see kõik tuleb,» lisas Linares, kuid ei avalikustanud, keda ta täpsemalt vastutavaks peab.