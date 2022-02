Transpordiamet: liikluses tuleb arvestada raskete teeoludega

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed sõidujälgede vahel soolalumesegused. Kõrvalmaanteed on lumised ja nendel liikudes tuleb arvestada, et sealne hoolduse aeg on pikem võrreldes suuremate teedega. Põhja- ja Lõuna-Eestis kohati sajab lund.