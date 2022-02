Kohus võttis doktor Matti Maimetsa süüasja kohtuotsuseks lisaaega

Oktoobris toimunud kohtuvaidluses taotles Lõuna ringkonnaprokurör Ken Kiudorf 65-aastase Maimetsa karistamist ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Vandeadvokaat Katrin Prükk leidis, et Maimets tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista.

Kliinikum jätkas Maimetsaga vaatamata kriminaalmenetlusele töösuhet. «Doktor Matti Maimets on hetkel ametis Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktorina ning on andnud olulise panuse COVID-19 pandeemia lahendamisse,» on BNS-ile öelnud kliinikumi kommunikatsioonijuht Helen Kaju.