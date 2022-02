Eelmisel aastal kasvas eralennuvahenditega juhtunud õnnetuste arv

«Nii merel, õhus kui raudteel paraneb ohutus aasta-aastalt, kuid siiski kaasneb tehnika arengu ja näiteks eralennunduse kasvuga uusi riske,» rääkis ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas. «Kõige enam toimub õnnetusi merel, seal liigub ka rohkem liiklusvahendeid kui õhus ja raudteel. OJK näeb suurt kasvu väike- ja eralennunduses toimunud õnnetuste statistikas, mis on murettekitav. Üheks põhjuseks on lendamine ülevaatust mitteläbinud ja registreerimata lennuvahenditega. 2021. aastal viidi ohutusjuurdlus läbi kuue õnnetusjuhtumi puhul. Ühtlasi julgustame erapiloote kasutama rohkem pardakaameraid, näiteks mullu kopteriga R44 toimunud õnnetuse põhjuste väljaselgitamine ei oleks ilma pardakaamera salvestuseta võimalik olnud.»

«OJK ei vastuta õnnetus- ja vahejuhtumite statistika eest, selle koostab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet,» märkis Rene Arikas. «Ohutusjuurdluse Keskuse raudteeõnnetuste uurijal on tihe kontakt raudtee-ettevõtetega, kes teatavad kohustuslikus korras peale õnnetuse või intsidendi toimumist sellest koheselt, kui esialgne teave juhtumi olemuse kohta on selgunud. Need raudtee-ettevõtted, kes seni ei ole OJK-d juhtumitest teavitanud, peaksid oma tegevust korrigeerima. Ohutusjuurdluse Keskus uurib tõsiseid õnnetusjuhtumeid.»