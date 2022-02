Surmade arv on viiendiku võrra kasvanud, Tallinn on sunnitud kalmistuid laiendama

Kui 2019. aastal laiendati Tallinna kalmistutel matmisalasid, eeldati, et nendest jätkub päris pikaks ajaks. Nüüd aga tuleb tunnistada, et kalmistute uued matmiskvartalid on aastaga täitunud arvatust oluliselt kiiremini ja kasutuselt tuleb võtta üha uusi alasid.

Tallinna kalmistuid haldava Kadrioru pargi juhataja Ain Järve ütles Pealinnale, et varem ette valmistatud kvartalid hakkavad täis saama. «See ei ole ju kellelegi ka arusaamatu, sest me ju eelmine aasta matsime üle viie tuhande inimese,» lausus ta.

Pärnamäe kalmistu kontori juhi Lii Tasa sõnul on nende töökoormus oluliselt kasvanud. «Võrreldes üle-eelmise aastaga on ikkagi matuseid palju rohkem. Praegu talvel on siin kirstumatuseid rohkem, aga kevadel tulevad urnid, mida lihtsalt hoitakse koroona hirmus, kuna inimesed ei taha kokku saada. Ja kevadel on ilusam ka matta,» rääkis Tasa.