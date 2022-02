Sutt: Euroopa Liidu standardid ei tohi innovatsiooni pidurdada

Euroopa Komisjon avalikustab kolmapäeval Euroopa Liidu standardiseerimise strateegia.

«Peame leidma tasakaalu innovatsiooni ning turuolukorra ennustatavuse vahel. Väga oluline on, et standardite väljatöötamisse oleks kaasatud tööstus, kes on kõige teadlikum niinimetatud päris maailma arengutest. Hiinaga konkureerimiseks peame tooma turule parimad tooted ja teenused ning Euroopas välja töötatud standardid muutuvad rahvusvahelisteks standarditeks vaid siis, kui need on innovaatilised,» ütles minister pressiteates.

Minister Sutt kohtus esmaspäeval Brüsselis Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestageriga, et arutada Euroopa Liidu (EL) digiteemade seisu ning vahetada mõtteid erinevatel siseturu ja tööstuse teemadel.

Minister Sutt ja volinik Vestager arutasid ka EL-i ühtse küberüksuse (Joint Cyber Unit) loomise üle. «Kahtlemata on tänases julgeolekuolukorras küberrünnakute tõenäosus üha suurenemas ning me peame olema valmis tihedaks koostööks liikmesriikide vahel. Näiteks on nii Eestis kui Euroopas paraku ettevõtete juhtkondade seas väga madal teadlikkus küberohtudest, see aga muudab haavatavaks nii meie teenused, kui riigi ja Euroopa Liidu laiemalt,» nentis Sutt.

Eesti ettepanek on tema sõnul olnud seada küberturvalisuse investeeringutele kindel sihttase, et tagada valdkonnale ohupildile vastav ja jätkusuutlik rahastus. «Oleme seda ettepanekut järjest enam EL aruteludesse kaasanud ning mul on hea meel, et ka volinik Vestager seda toetab,» rääkis Sutt.

Vestageri sõnul haakub Eesti ettepanek küberkulutuste ühtseks hindamiseks hästi uue EL-i standardiseerimise strateegiaga. Väljatöötamisel olev strateegia näeb ette, et standardimisest peab saama EL-i uute strateegiliste eesmärkide oluline osa, mis toetab strateegilist sõltumatust ja tehnoloogilist suveräänsust.

EL-i digiidentiteedi ehk e-ID arengute teemal rõhutas IT-minister piiriüleste kasutusjuhtude olulisust. «Elu on järjest rahvusvahelisem ning inimene ei pea enam töötama ja elama samas riigis. Sellisel juhul on oluline, et ta saaks oma koduriigiga suhelda ja kasutada teenuseid igas EL liikmesriigis, olgu selleks juhiload või ravimi retseptid. Pandeemia on andnud digipöördele tugeva tõuke ja loodan, et Prantsusmaa suudab eesistumise jooksul neid teemasid jõudsalt edasi viia,» lisas Sutt.