Ettevõtjad: ootame küll piirangute leevenemist, aga me ei survesta valitsust

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts rääkis, et ettevõtjad on teadmatuse ja teatava segadusega viimase kahe aasta jooksul juba piisavalt harjunud. «Ega enam ei oskagi midagi oodata, vähemalt mitte midagi palju paremat,» sõnas ta. Palts lausus, et muidugi oleks tore, kui piirangud leeveneksid, aga ootus ei ole selles osas just väga kõrge. «Ma saan aru, et meie olukord, võrreldes mitmete teiste riikidega on erinev, sest meie vaktsineerituse tase ei ole eriti kõrge. Muidugi tahaks, et saaks tegutseda vabamalt, aga me mõistame ka asjaolusid, miks seda teha ei saa.»