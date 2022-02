Teed võivad kolmapäeval olla kohati jäised

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteede teekatted valdavalt soolaniisked ning sõiduradade vahel soolalumesegused. Saartel ja Lõuna-Eestis on teed lumised. Teetemperatuurid on tugevalt miinuspoolel kõikjal Eestis, seetõttu võivad teekatted kohati olla jäised. Paiguti sajab kerget lund. Mitmel pool esineb udu.